Serie A, Sassuolo-Palermo 4-1: doppietta di Matri

LA PARTITA

Dopo tre sconfitte e un pareggio, il Sassuolo torna a correre. E lo fa con un poker convincente, scacciando i fantasmi della parte bassa della classifica. L'uomo partita è Matri, che piega il Palermo con una doppietta, ma è Berardi il personaggio chiave del match. Il gioiello neroverde torna titolare dopo quasi cinque mesi e la banda di Di Francesco può riabbracciare il suo faro. Anche a mezzo servizio, infatti, Berardi riesce a far fare il salto di qualità al Sassuolo. Quando la palla passa dai suoi piedi succede sempre qualcosa. Il repertorio di Domenico è sempre lo stesso: visione di gioco, passaggi filtranti e tempi di inserimento. Contro il Palermo gli manca il gol, d'accordo. Ma è solo un dettaglio in una giornata positiva per i neroverdi. Musi lunghi invece in casa rosanero. Il Palermo resta in partita solo nel primo tempo, poi crolla, mostrando tutti i problemi tecnici e caratteriali di una squadra ormai con la testa quasi in Serie B. Un inferno per Corini, che senza nuovi arrivi dal mercato deve sperare in un mircaolo per salvarsi.



Con punti pesanti in palio, al Mapei Stadium i neroverdi scelgono il possesso per controllare la gara, il Palermo invece opta per le palle lunghe. E all'inizio la tattica rosanero funziona. Sull'ennesima verticalizzazione per Nestorovski, dopo otto minuti i centrali del Sassuolo si fanno beffare da un colpo di tacco del macedone che libera Quaison per il vantaggio. Un gol che non mina però le certezze neroverdi. Anche dopo lo svantaggio, infatti, la squadra di Di Francesco continua a manovrare e al quarto d'ora trova la rete del pari con un missile di Matri, servito perfettamente in area da Berardi. Con tanti uomini offensivi in campo, il Sassuolo fatica in fase di non possesso dalla parte di Rispoli e il Palermo guadagna metri allargando bene il gioco sugli esterni. Nestorovski sfiora il gol di testa, poi la difesa rosanero si scopre e Ragusa ribalta il risultato dopo un altro assist filtrante di Berardi, bravo a dosare le forze e a mettersi al servizio della squadra vestendo i panni del rifinitore. Completata la rimonta, la squadra di Di Francesco prova a chiudere il match, ma il Palermo non molla e la partita resta viva fino alla fine del primo tempo. Con le squadre lunghe, cambia il tema della partita. Il Palermo tiene palla e prova a sfondare col fraseggio, il Sassuolo invece arretra il baricentro e riparte in contropiede sfruttando la velocità delle punte.



Nella ripresa gli uomini di Di Francesco abbassano il ritmo per addormentare il match e il Palermo non riesce ad accelerare le giocate in profondità. Senza cattiveria, i rosanero faticano ad affaciarsi dalle parti di Consigli. Quaison prova a spezzare l'equilibrio partendo palla al piede, ma predica nel deserto. A caccia di idee e soluzioni, Corini getta Diamanti nella mischia. Ma non cambia nulla. Anzi. Dopo un errore di Peluso, Rispoli ha sul destro l'occasione buona per il pari, ma Consigli è attento e abbassa la saracinesca. Dall'altra parte del campo invece un'indecisione di Morganella regala a Matri la palla del 3-1. Una doppietta che chiude la gara e spegne le ultime speranze rosanero. Nel finale, infatti, sono ancora i neroverdi a rendersi pericolosi con Ragusa e ad arrotondare il risultato all'83' con Politano. Un poker pesante, ma meritato. Il Sassuolo torna a brillare. Per il Palermo invece è sempre notte fonda.