Napoli, Sarri: "Obbligati a credere nel secondo posto"

27 maggio 2017

Battere la Sampdoria potrebbe non bastare al Napoli per evitare i playoff di Champions League, molto dipenderà dal risultato della Roma in casa contro il Genoa nel Totti-day: "Non abbiamo molte possibilità di arrivare secondi - ha ammesso Sarri alla vigilia - ma dobbiamo fare il massimo per crederci. Contro la Sampdoria non sarà facile, ma dovremo avere la giusta mentalità e giocare come sappiamo, poi vedremo cosa succederà a Roma". Uno a cui le motivazioni non mancheranno sarà Dries Mertens, in lotta per il titolo di capocannoniere: "Se faremo una grande partita avrà l'opportunità di segnare molto. E' un giocatore fenomenale, ci siamo accorti con qualche anno di ritardo delle sue qualità da centravanti. Abbiamo sbagliato tutti con lui, me compreso, lo ritenevamo un fenomeno a partita in corso".



Un'annata comunque importante con tanti giovani in crescita per il Napoli: "Lo scudetto resta un sogno e dev'essere una grande motivazione. Ragazzi come Diawara, Zielinski e Rog stanno crescendo in maniera esponenziale, poi non abbiamo mai avuto Milik. E' un gruppo forte che si è messo in discussione e non ha mai traballato dopo una sconfitta". La differenza con la Roma è minima: "Abbiamo avuto degli infortuni importanti, ma i giallorossi hanno anche avuto 8 rigori in più di noi. E' difficile dire se sia stato giusto o meno, ma abbiamo lo stesso modo di giocare il pallone in area avversaria e a far riflettere sono le statistiche. Il nostro dato sui rigori è meno comprensibile".



A qualche centinaio di chilometri di distanza da Napoli, Francesco Totti darà l'addio alla Roma: "Si parla di un talento tra i più puri d'Europa. Mai visto uno che spalle alla porta ti mette in porta il compagno, è un suo marchio di fabbrica, ha fatto anche l'attaccante in una parte della sua carriera. Un fuoriclasse assoluto, non c'è altro che alzarsi in piedi e applaudire".