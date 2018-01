Napoli, Sarri: "Concesso nulla all'Atalanta. Il mio futuro? Fra tre mesi" L'allenatore, soddisfatto della vittoria per 1-0 a Bergamo, smonta il caso Insigne: "Litighiamo anche in allenamento"

21 gennaio 2018

Maurizio Sarri vince a Bergamo contro l'Atalanta, allunga sulla Juve, e si gode il Napoli. E' comprensibilmente soddisfatto l'allenatore partenopeo dopo aver sconfitto la sua 'bestia nera': stavolta, a differenza di quanto accaduto in Coppa Italia, l'Atalanta non ha fatto paura. "Non è stato il solito Napoli, ma questa vittoria ha un valore enorme - ha dichiarato Sarri dopo il match -. Abbiamo portato a casa una partita difficilissima contro una squadra che abbiamo sempre sofferto. Tre punti importantissimi".

Vincere a Bergamo era fondamentale per continuare a sognare lo scudetto: "Sono molto contento, anche per i nostri tifosi. Una grande soddisfazione per tutti noi. Abbiamo fatto cose diverse rispetto al solito perché sapevamo che l'Atalanta poteva metterci in grande difficoltà. Abbiamo un po' faticato negli ultimi 20', potevamo chiuderla prima".



Nessun problema con Lorenzo Insigne, con il quale c'è stato un battibecco al momento del cambio: "E' tutto ok - ha assicurato Sarri -. Sono cose normalissime, che a noi capitano anche durante gli allenamenti in settimana". L'allenatore è azzurro è decisamente meno sereno quando guarda il calendario. Questa volta ha giocato prima della Juve, ma in futuro giocherà spesso dopo i bianconeri. E la cosa non gli piace affatto: "Giocare dopo di loro è una cazzata clamorosa, anche perché di partite difficili ne hanno poche. In Lega nessuno se ne è accorto, mi dispiace che non ci sia stata la competenza necessaria per accorgersene".



LA REPLICA DELLA LEGA: "TRATTAMENTO PARI" "È del tutto alla pari finora la turnazione prima/dopo tra Juventus e Napoli, visto che proprio gli azzurri arrivano da 5 giornate consecutive in cui sono scesi in campo prima della Juventus". È la replica della Lega di Serie A interpellata dall'Ansa dopo le parole del tecnico partenopeo Maurizio Sarri che si è lamentato per la diversa programmazione nelle future gare di campionato fra le prime due della classe.



"Escludendo le prime due giornate di agosto, caratterizzate da diversa programmazione estiva serale - fanno sapere in Lega - i partenopei hanno giocato prima della Juventus per ben 14 volte su 19". Le Lega aggiunge che "la programmazione delle giornate di campionato è spesso vincolata al calendario delle coppe, ragion per cui la Juventus, impegnata in Champions e in Tim Cup, disputerà obbligatoriamente alcune delle prossime giornate di sabato, anticipando il Napoli". Da ultimo la Lega Serie A "riflette che le formazioni in testa alla classifica sono quelle che creano il maggior interesse intorno al campionato, per cui di norma non si fanno mai giocare in contemporanea".

