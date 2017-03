Napoli, Reina ko con la Spagna: elongazione del muscolo soleo destro

23 marzo 2017

Piccolo allarme in casa Napoli , che deve fare i conti con il fastidio muscolare accusato da Pepe Reina durante una seduta di allenamento con la nazionale spagnola. Il portiere azzurro, subito rientrato in Italia, si è sottoposto ad esami clinici (risonanza magnetica ed ecografia) che, come comunicato ufficialmente dal club azzurro, "hanno rilevato una elongazione del muscolo soleo destro". A rischio la sua presenza con la Juve .

Reina, si legge nel comunicato del Napoli, "nei prossimi giorni seguirà una tabella di lavoro personalizzata per poi sottoporsi mercoledì prossimo a nuovi controlli". La speranza, per Sarri, è che il portiere spagnolo possa recuperare in tempo per Napoli-Juventus, il big match della 30.ma giornata in programma il 2 aprile, dopo la sosta per le nazionali.