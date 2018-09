Napoli, Koulibaly: "Il gol alla Juve indimenticabile"

21/09/2018

Il centrale senegalese esalta il lavoro di Ancelotti: "Si prende cura di tutto, quando parla stiamo tutti zitti ad ascoltare cosa dice. Il suo staff ci aiuta tantissimo e facciamo di tutto per mettere le sue idee in campo".



La fase difensiva è un po' migliorata nelle ultime uscite. "Sappiamo che abbiamo sbagliato qualcosa nelle prime partite, subendo tanti gol con pochi tiri. Nelle ultime due gare la porta è stata inviolata e questo fa piacere un difensore - ha spiegato -. Stiamo cercando un equilibrio, pian piano lo troveremo e riusciremo anche a segnare. Ho fiducia nell'attacco, abbiamo sempre fatto gol. Stiamo lavorando benissimo in allenamento, facciamo tanti sforzi per trovare equilibrio. E' difficile cambiare allenatore, ma ora pensiamo a mettere le sue idee in campo. Col tempo saremo ancora più forti, ne sono sicuro".



Un buon inizio di stagione, sconfitta con la Samp e pareggio con la Stella Rossa a parte. "A Belgrado meritavamo un po' di più perché abbiamo creato, ma non abbiamo segnato e sbloccato la partita".



Koulibaly avvisa il Liverpool. "Possiamo mettere però tutto a posto nella prossima in casa contro il Liverpool. Non dobbiamo avere paura di nessuno, sappiamo che è un girone molto difficile, con squadre molto forti. A Belgrado era difficile fare punti con uno stadio così, ma pensiamo alla prossima col Liverpool, saremo pronti e possiamo batterli".



A settembre il rinnovo fino al 2023. "Provo ad essere una persona vera. Per me era molto importante ripagare la fiducia che tutti hanno in me, ho avuto la possibilità di rinnovare fino al 2023. Ringrazio tutti, presidente, staff e giocatori. Lo staff mi ha davvero aiutato. Io sono molto contento di essere qua, sono fiducioso per il futuro e la mia famiglia è molto felice a Napoli. Rinnovare per cinque anni per me è una cosa normalissima, spero di ripagare la fiducia in campo".