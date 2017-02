Napoli, i tifosi contro De Laurentiis: "Buffone"

19 febbraio 2017

Un attacco vero e proprio contro tecnico e giocatori quello di De Laurentiis a caldo dopo il brutto ko del Bernabeu. "Non condivido alcune scelte fatte, ma le tengo per me. Bisognava trovare delle alternative. Io ho speso dei soldi per dei giocatori che non hanno mai giocato. I giocatori? Solo Insigne ha avuto la cazzimma".



Parole pesanti che hanno scatenato un putiferio tanto che il club, con il patron in America per impegni di lavoro, ha ordinato il silenzio stampa generale. Parole che hanno ferito senza dubbio Sarri e i suoi ragazzi e che non hanno lasciato indifferenti i tifosi, che si sono schierati apertamente dalla parte dell'allenatore con uno striscione molto eloquente e che non potrà certamente fare piacere a De Laurentiis.