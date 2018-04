Napoli, Hamsik: "È ora di vincere, questa è la squadra più forte in cui abbia giocato"

3 ottobre 2017

Marek Hamsik si gode il primato solitario in classifica del Napoli dopo sette vittorie su sette partite. Il capitano azzurro, intervistato durante il ritiro della nazionale slovacca, ha lanciato tramite il portale Sport.Aktuality la sfida per lo scudetto alla Juventus : "Lavoriamo duro da tre anni ed è arrivato il momento di vincere. Il mister ci sta dando un'identità ben precisa e questo è il Napoli più forte in cui abbia giocato".

I partenopei hanno superato il record di sei vittorie nelle prime sei dei tempi di Diego Armando Maradona. E a proposito di primati che riguardano il Pibe de Oro, dopo la rete al Cagliari, Hamsik è a un passo da quello di massimo goleador della storia del Napoli: 114 reti a 115 per l'argentino.

Ma per Marekiaro non è una priorità: "Sono felice di aver segnato domenica, il gol mi mancava. Ma per il record c'è tempo, ho a disposizione una stagione intera".



E la stagione della squadra di Maurizio Sarri è appena agli inizi, ma già nel giro di circa una settimana dal 14 ottobre ci saranno partite chiave per misurare le ambizioni di gloria in Italia e in Europa. Hamsik ne è consapevole: "L'avvio di campionato è stato ottimo, ma dopo la Nazionale ci sarà una serie di partite difficili contro Roma, Manchester City e Inter".



Impossibile non parlare delle tante sostituzioni durante questo primo scorcio di Serie A: "A volte Sarri mi ha cambiato per preservarmi o anche perché giocavo male, ma ora va meglio".