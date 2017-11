Il Napoli paga un conto salato

2 novembre 2017

In Europa ogni errore costa caro, lo sa bene il Napoli che nella doppia sfida contro il Manchester City ha pagato un conto fin troppo salato. Più o meno era già successo lo scorso anno contro il Real Madrid. Contro avversari più forti e attrezzati, gli azzurri di Sarri non hanno mai demeritato. La differenza di fatturato per lunghi tratti non si è vista in campo, ma solo nel risultato.



Gli errori difensivi hanno condannato il bel gioco del tecnico toscano e tanto elogiato in Italia e non. Una sorta di déjà vu con i colpi di testa di Sergio Ramos molto simili a quelli di Otamendi e Stones. Quelli dello spagnolo avevano eliminato il Napoli, quelli dell'argentino e dell'inglese rischiano di essere altrettanto letali. La strada verso gli ottavi è pù in salita che mai, non potrebbe essere altrimenti dopo tre sconfitte in quattro partite. Contro lo Shakhtar la squadra di De Laurentiis si giocherà le chance di qualificazione, sperando che il Manchester City, già qualificato, non faccia un altro sgarbo regalando punti agli ucraini. E c'è anche la trasferta in Olanda con il Feyenoord da non sottavalutare.



Da molti, però, l'eliminazione non sarebbe vista come un fallimento. Strano. La differenza tecnica con le big d'Europa c'è, ma arrivare alla fase finale della Champions è sicuramente alla portata della banda di De Laurentiis. Risultati negativi mascherati dall'ottimo gioco e dalla cavalcata in campionato. Proprio da questi ko, Mertens e compagni hanno tanto da imparare per non inciampare anche in Serie A. Sul piano della testa la squadra ha fatto un notevole passo avanti rispetto al passato, lo si è visto nella reazione per recuperare il risultato. La strada è quella giusta, sì, ma manca ancora tanto alla destinazione.