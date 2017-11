Silvio Berlusconi: "Guardo il Milan in televisione e sto male"

1 novembre 2017

Silvio Berlusconi non è più il proprietario del Milan ma, come più volte ribadito da lui stesso, anche a distanza rimane il primo tifoso del Diavolo. Nel corso di un'intervista realizzata da Maurizio Costanzo per il talk show 'L'Intervista' (in onda domani su Canale 5), l'ex presidente rossonero ha raccontato come vive ora le partite della squadra di Montella: "Non sono più andato allo stadio... Mi guardo il Milan in televisione e sto male".