Serie A: Milan-Palermo 4-0, un poker per il sorpasso all'Inter

LA PARTITA

Tutto facile per il Milan che vive un week-end da sogno in chiave Europa. Il poker al Palermo regala il sesto posto e sorpasso ai danni dell'Inter, il modo migliore per entrare nella settimana del derby e del tanto atteso closing societario. Il Palermo, a dire il vero, è il classico agnello sacrificale con una settimana d'anticipo sulla Pasqua, ma Montella ha davvero tanti motivi per sorridere. A partire da Suso, al rientro dopo quasi un mese, e subito decisivo: lo spagnolo scalda il piede contro i rosanero e mette nel mirino i cugini, già trafitti due volte all'andata. Continua la crescita di Deulofeu, che sigla il quarto gol con dedica speciale: a ore diventerà papà per la prima volta. Dopo l'opaca prestazione di Pescara, torna a ruggire anche Bacca: il colombiano segna il terzo gol e ne sciupa altri due. Non tutto, però, è andato per il verso giusto: Pasalic, ammonito, salterà la stracittadina e sono da valutare le condizioni di Sosa uscito nella ripresa per un problema muscolare. E' allarme centrocampo per sabato prossimo, ma ora Montella si gode il suo Milan che si avvicina a grandi passi all'Europa.



Dopo un mese di assenza Montella ritrova Suso e, non a caso, il suo Milan torna a incantare. Il Palermo è avversario davvero modesto, ma lo spagnolo fa il bello e il cattivo tempo, mettendo subito sui binari giusti il match. Al 6' è splendida la sua punizione che si infila nell'angolino alla sinistra di Fulignati, altrettanto bello è l'assist per Pasalic sul secondo palo al 19': il croato anticipa Rispoli e raddoppia. In campo c'è una squadra sola, i rosanero già con il morale a terra per una stagione da dimenticare non fanno mai nemmeno il solletico a Donnarumma. Bacca prima spreca il tris, poi lo trova di testa al 37' servito da Calabria: il disastroso Rispoli tiene in gioco il colombiano che fa 13 in campionato. Il dominio rossonero è assoluto e solo un grande volo di Fulignati evita il poker e la doppietta personale di Suso.



Il Milan, come prevedibile, rallenta i ritmi e, dopo un gol divorato da Bacca, Diamanti fa guadagnare la pagnotta a Donnarumma, costretto a salvarsi in angolo. L'equilibrio, se così lo possiamo chiamare, dura poco più di un quarto d'ora, poi i rossoneri strabordano e solo un ottimo Fulignati evita un passivo pesantissimo. Il giovane numero 1 è bravo su Pasalic, Antonelli, Kucka e Bacca e si arrende solo al destro a giro di Deulofeu. Una sconfitta che in pratica condanna la squadra di Lopez alla retrocessione: i punti da recuperare all'Empoli sono 8, una missione impossibile per una squadra che nelle ultime sette giornate (quelle che mancano) ne ha conquistati solo 1.