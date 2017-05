Nuovo Milan: i curricula di Li Yonghong e Han Li

18 maggio 2017

Il socio di maggioranza di una grande miniera di fosforo in Cina e un manager esperto in fusioni e acquisizioni di società quotate in borsa. Ecco chi sono Li Yonghong e Han Li, il presidente e un membro del CdA del Milan. Il profilo dei due imprenditori cinesi è stato presentato per la prima volta nel corso dell'Assemblea dei Soci del club rossonero a casa Milan, nel quale è emerso un altro particolare: la trattativa con Fininvest partì nel 2014.