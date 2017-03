Milan, ufficiale: "Il closing è slittato" Galliani durante l'assemblea: "Fininvest lavora per un accordo in tempi brevi con Ses"

3 marzo 2017

Quello che si sapeva già è stato ufficializzato durante l'assemblea dei soci a Casa Milan: il closing per la vendita della società, previsto per il 3 marzo, è slittato a data da destinarsi. Lo ha annunciato l'ad rossonero Adriano Galliani. "Non si sono verificate le condizioni per il closing con la cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports. Fininvest sta lavorando per trovare un accordo con SES in tempi brevi", ha detto.

11:30 UN PICCOLO AZIONISTA: "CINESI METTANO LA FACCIA" "Non si può mantenere questa situazione di incertezza". In qualità di piccolo azionista del Milan, Giuseppe La Scala ha criticato Fininvest per la gestione della trattativa per la cessione del club ai cinesi e, al termine dell'assemblea, ha ribadito i propri dubbi, esortando anche la cordata guidata da Sino-Europe Sports a "metterci la faccia". "I cinesi avranno di sicuro un business plan: lo facciano vedere. Devono dimostrare di avere capitali anche per ripianare il prossimo bilancio che, si dice, avrà un rosso da 75 milioni di euro, per dare garanzie alle banche sui 220 milioni di euro di debiti, e poi per fare la prossima campagna acquisti, perché non possiamo continuare a batterci solo per l'Europa League", ha sottolineato La Scala.

10:28 COMUNICAZIONE UFFICIALE AD ACCORDO TROVATO Si è chiusa l'assemblea con la proposta di Fininvest di non deliberare sui punti all'ordine del giorno. La comunicazione ufficiale arriverà soltanto una volta trovato l'accordo con Sino-Europe Sports.

10:25 GALLIANI: "FUTURO DONNARUMMA? NON SIAMO AL BAR" "Non siamo al bar, è un'assemblea. Non è un tema all'ordine del giorno". Così l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, durante l'assemblea dei soci della società rossonera, a un piccolo azionista chi gli chiedeva del futuro di Gianluigi Donnarumma, il neo 18enne portiere della squadra allenata da Vincenzo Montella.

10:11 GALLIANI: "NON MI SENTO PRESO IN GIRO" "Perché mi dovrei sentire preso in giro? Non c'è niente che non funzioni, la vita societaria continua tranquillamente". Lo ha detto l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, rispondendo alle domande di alcuni piccoli azionisti che hanno chiesto "chiarezza" e hanno definito "inqualificabile" il comportamento dell'azionista di maggioranza, Fininvest, nell'ambito della trattativa con la cordata cinese. "Io - ha spiegato - non ho alcun diritto per dare risposte, perché non rappresento Fininvest. Io mi occupo del Milan, non sono un amministratore di Finivest. La trattativa è condotta da Fininvest con SES. In questa vicenda l'amministratore delegato del Milan non è soggetto ma mero oggetto della trattattiva. Io mi occupo bene o male, male secondo l'avvocato La Scala (rappresentante dei piccoli azionisti, ndr), ma certamente non di questa trattativa. Con tutta la buona volontà, non posso rispondere a domande su a che punto siamo, che cosa succederà, quale sarà il futuro di Ac Milan, perché non lo conosco. Se il Milan verrà o non verrà ceduto non dipende certamente da me".

10:10 NESSUNA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Fininvest, che detiene il 99,93% del Milan ha voluto così fare il punto sulla trattativa con la cordata cinese, spiegando che "non si sono verificate le condizioni sospensive" del contratto e quindi "il closing non potrà avere luogo in data odierna come previsto". Di conseguenza l'azionista di maggioranza ha proposto di non prendere alcuna deliberazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea inizialmente convocata per il passaggio di proprieta' del club, quanto meno slittato visto che Ses ha chiesto a Fininvest una nuova proroga del closing di un mese in cambio di una terza caparra da 100 milioni di euro. "Per mera completezza di informazione - è la conclusione del messaggio della holding della famiglia Berlusconi -, Fininvest precisa comunque che sta valutando positivamente la possibilita' di stipulare un accordo con Ses al fine di giungere alla cessione della propria partecipazione in Ac Milan in tempi brevi".



09:49 GALLIANI: "CLOSING SLITTATO" Adriano Galliani ha comunicato che "non si sono verificate le condizioni" per il closing con la cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports che "non può avere luogo in data odierna". L'ad rossonero ha aggiunto che Fininvest sta lavorando per trovare un accordo con SES "in tempi brevi".

09:41 VIA ALL'ASSEMBLEA Ha preso il via l'assemblea dei soci del Milan, inizialmente convocata per il passaggio di proprietà del club alla cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports, che però ha chiesto a Fininvest una nuova proroga del closing di un mese in cambio di una terza caparra da 100 milioni di euro. Lo slittamento della chiusura dell'affare non è ancora stato definito e l'annuncio, secondo quanto filtra, non è atteso a breve. Intanto l'assemblea, in scena a Casa Milan, è presieduta dall'ad rossonero Adriano Galliani.

