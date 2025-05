Milan, Joao Felix: "Indossare questa maglia è differente, dobbiamo andare in Europa"

Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi Joao Felix non si pente della scelta di vestire il rossonero a gennaio e prova a caricare i suoi in vista del finale di stagione: "Purtroppo il quarto posto è lontano e probabilmente non ce la faremo a centrarlo, ma noi dobbiamo comunque fare il massimo nelle ultime quattro giornate di campionato e soprattutto vincere la Coppa Italia - le parole dell'attaccante del Milan alla Gazzetta dello Sport -. Abbiamo tutti il desiderio di finire alla grande questa stagione. Questo è un traguardo da raggiungere perché il Milan deve giocare in Europa. Questo lo sappiamo tutti bene e giorno dopo giorno ci prepariamo alla finale. Senza però dimenticare che prima ci sono altri due incontri e che vogliamo far bene già lunedì a Genova. Dovremo prepararci bene e arrivare al 14 maggio concentrati al massimo".