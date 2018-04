Milan-Genoa, gomitata di Bonucci: espulso col Var

22 ottobre 2017

Prosegue il momento nero di Leonardo Bonucci da quando è al Milan. Il punto più basso lo ha toccato poco prima della mezz'ora della sfida di San Siro con il Genoa, quando ha colpito con una gomitata il rossoblù Rosi meritandosi il rosso. Bonucci si stava inserendo in area per provare a colpire di testa un calcio piazzato dalla sinistra, quando ha allargato volontariamente il gomito destro, centrando in pieno volto l'avversario, rimasto a terra sanguinante.