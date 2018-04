Milan, Gattuso ritrova De Zerbi: in Lega Pro furono scintille

27 novembre 2017

Gattuso contro De Zerbi. A un anno e mezzo di distanza dalle scintille nei playoff di Lega Pro i due tecnici domenica si ritroveranno nuovamente uno contro l'altro. Nel giugno del 2016 Rino guidava il Pisa, Roberto il Foggia e nella sfida di ritorno per un posto in Serie B si sfiorò la rissa a bordo campo. Ora uno siederà per la prima volta sulla panchina rossonera, l'altro invece su quella del Benevento.

Dalla Lega Pro alla Serie A. La sfida Gattuso-De Zerbi si ripropone nel massimo campionato. Nel 2016 volarono parole grosse. E non solo. I due tecnici furono espulsi e i tifosi del Foggia fecero invasione di campo, provocando l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Un caos vero e proprio, che a un anno e mezzo di distanza torna d'attualità per uno strano caso del destino. Dopo il pareggio col Toro costato il posto a Montella, il Milan di Gattuso dovrà vedersela infatti proprio col Benevento di De Zerbi. Un faccia a faccia che promette ancora scintille. Per altri motivi però. Ringhio è chiamato a risollevare le sorti rossonere, De Zerbi invece è ancora inchiodato a zero punti in classifica ed è disperatamente a caccia dei primi punti in Serie A.