Milan: Niang si dà malato, vuole solo il Torino

23 agosto 2017

Giorni da separato in casa per Niang. Montella, dopo la preparazione, ha dato il via libera alla sua cessione. L'offerta buona è arrivata dalla Russia, ma il francese ha puntato i piedi perché vuole raggiungere Mihajlovic al Torino. Cairo, però, non può pareggiare la proposta recapitata da Mosca e l'affare è arenato da diverse settimane. Braccio di ferro con Fassone e Mirabelli che non vogliono cedere di un millimetro. Valutazione di almeno 18 milioni di euro. I rossoneri avevano provato a inserirlo nella trattativa per Belotti, ma sotto la Mole non hanno voluto trattare.



Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni con il francese che non si allenerà agli ordini di Montella. Colpa dello stress...