Donnarumma: "Spero di restare al Milan"

19 marzo 2017

Dopo il bacio allo stemma sulla maglia, Gigio Donnarumma ha lanciato un altro segnale importante al Milan: "Io spero di restare perché sono milanista. Per il rinnovo ci penserà il mio procuratore (Mino Raiola, ndr)". Parole chiare e ora la palla passa alla società rossonera che è in attesa degli sviluppi del closing. L'obiettivo è quello di prolungare il contratto in scadenza a giugno 2018 e respingere l'interesse della Juve e delle altre big d'Europa.

Parole pronunciate alla stazione di Firenze dove il portierone rossonero ha fatto tappa prima di recarsi a Coverciano per il ritiro della Nazionale. In azzurro troverà diversi juventini, ma le polemiche dello Stadium sono ormai alle spalle: "Non è successo niente, era solo un po' di incazzatura per aver perso la partita. Non c'è niente da chiarire".