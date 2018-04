Antonio Donnarumma: "Insultate Gigio senza sapere nulla"

16 giugno 2017

LO SFOGO SU INSTAGRAM

"Mi rivolgo a tutte le persone che non stanno facendo altro che insultare Gigio e tutta la nostra famiglia... Gigio sin da piccolo è tifoso del Milan, per lui giocare con la maglia del Milan è un sogno e ha sempre onorato e dato l'anima per questi colori. Ha pianto per ogni sconfitta, fino a ieri eravate tutti con lui. Ora senza sapere nulla state insultando tutta la famiglia, scrivendo frasi che la nostra famiglia non augura nemmeno al peggior nemico. Abbiamo gioito e pianto con tutti voi tifosi.



Il Milan ha una storia incredibile e nessuno può metterlo in dubbio. Per le persone che hanno scritto messaggi a favore di Gigio ci tengo a dire che voi avete capito davvero che persona è. Qualunque gesto che ha fatto e qualunque frase ha detto o scritto l'ha fatto davvero per amore del Milan. Gigio è soprattutto un tifoso del Milan come voi e chi lo insulta non è tale.



Ora potete anche riempire di insulti questa foto, ma la famiglia lasciatela stare, loro ci hanno sempre insegnato i veri valori della vita. Per quelli che invece continuano a dire che io devo ringraziare Gigio perché mi dà i soldi, vi dico che a me mai nessuno ha regalato qualcosa, ogni anno lotto per guadagnare quello che mi merito. Grazie.