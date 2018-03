Bolt prova col Dortmund: debutto con doppietta

23 marzo 2018

Prima l'allenamento a porte chiuse. Poi quello "pubblico". Usain Bolt ha provato con il Borussia Dortmund , cancelli a perti per tifosi, curiosi e giornalisti: l'uomo più veloce del mondo ha testato le su capacità calcistiche: "Effettuerò questo provino - ha detto l'olimpionico giamaicano - e solo dopo potrò dire se sono all'altezza oppure no. Successivamente parlerò con il club . Al momento non voglio fare il passo più lungo della gamba, devo capire qual è il mio livello. Vivo un sogno, un nuovo capitolo della mia vita. Vediamo fino a dove arriverò".

USAIN IN CAMPO: DOPPIETTA ALL'ESORDIO

Ad accoglierlo un bagno di folla, con oltre mille persone giunte appositamente per lui. Bolt si è reso protagonista di un tunnel ai danni di un avversario e anche di un gol di testa. Poi un calcio di rigore, per la doppietta personale. "E' andata bene, sono stato accolto bene - ha dichiarato il campione olimpico - Mi sono divertito molto. Sono in buone condizioni e ora so che cosa devo fare e cosa imparare. Ringrazio il Borussia". "Si è integrato bene, è stato bello", ha raccontato l'attaccante dei gialloneri Mario Götze.