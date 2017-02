Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo fare meglio"

26 febbraio 2017

Terza vittoria nelle ultime quattro gare per la Lazio, che continua a rimanere agganciata al treno per l'Europa. "In campionato davanti stanno correndo tutte, noi non dobbiamo mollare, dobbiamo restare attaccati, le altre vincono e noi vogliamo fare altrettanto - dice Inzaghi a Premium Sport dopo la vittoria contro l'Udinese -. Sicuramente dobbiamo fare meglio, ma oggi avevamo anche molti giocatori importanti fuori".