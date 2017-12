Lazio: "I tifosi ci chiedono di ritirare la squadra"

12 dicembre 2017

"Nel momento in cui la Lazio si avvicina a conquistare un posto in Champions, va contro gli interessi di altri . C'è una richiesta della tifoseria di compiere degli atti per protestare, in ipotesi estrema ritirare la Lazio dal campionato ". Così Arturo Diaconale, capo ufficio stampa della società biancoceleste, a proposito dei fatti avvenuti all'Olimpico durante la partita vinta dal Torino 3-1 sulla Lazio.

"A nome di tutti i tifosi della Lazio chiedo che non ci siano più questi errori, vogliamo un campionato corretto", ha aggiunto alla trasmissione radiofonica TuttiConvocati. "Confermo l'amarezza della società per una vicenda che ha dello scandaloso, se fosse stato assegnato quel rigore solare non avremmo avuto l'espulsione di Immobile. Era talmente imbufalito che mi sembra che si sia misurato nella sua reazione. Poi il Torino non ha rubato nulla, sarebbe stata bella partita se giocata ad armi pari. È sbagliato dare responsabilità al Var che è un mezzo che dovrebbe aiutare - continua - ma l'episodio di ieri è l'ultimo anello di una catena di errori che sembrano diretti a penalizzare la Lazio. Non mi piace il piagnisteo e il complottismo, ma il diritto al sospetto va concesso. Non parliamo di arbitri scarsi, ma dei migliori del mondo, se non c'è incompetenza che cosa c'è?".