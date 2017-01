Tragedia di Rigopiano, videochiamata tra Dybala e i piccoli Edoardo e Samuel

24 gennaio 2017

Dopo la slavina che ha travolto l'albergo, per Edoardo e Samuel sono state ore molto difficili prima dei soccorsi. Intrappolati sotto la neve insieme ad altri bimbi, i due hanno vissuto momenti di grande apprensione e terrore. Un'esperienza che ha segnato profondamente le loro vite per sempre. Nella tragedia di Rigopiano, infatti, Edoardo ha perso entrambi i genitori, mentre quelli di Samuel risultano ancora tra i dispersi.



Così uno degli psicologi che li ha assistiti dopo il dramma ha deciso di provare a far tornare per qualche istante il sorriso ai bambini contattando con uno dei loro idoli calcistici: Paulo Dybala. Un appello a cui la Joya bianconera ha subito deciso di aderire, scambiando qualche parola in videoconferenza con i due piccoli tifosi e facendo dimenticare loro per qualche momento la tragedia che hanno vissuto.