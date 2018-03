Juventus, Pjanic: "Il Napoli gioca bene, ma conta vincere"

20 marzo 2018

In una lunga intervista al Messaggero, il centrocampista bosniaco ha toccato i tanti temi della sua carriera in Italia a partire dalla nuova vita juventina: "Dopo anni bellissimi a Roma ho scelto di fare altre esperienze. La Juventus mi ha voluto e avvertivo l'esigenza di confrontarmi in un nuovo ambiente. Vincere non è mai facile, nemmeno alla Juventus anche se Nainggolan pensa il contrario. Ci vuole molto lavoro e sudore, solo così si ottengono i successi meritandoli. Allegri mi ha migliorato molto come giocatore, sono più maturo e con una visione maggiore di squadra".



Proprio parlando della Roma arriva il rimpianto di Pjanic: "Vincere in giallorosso sarebbe stata un'emozione unica, ma non ci sono riuscito e mi dispiace. I tifosi sono rimasti male che sia andato via - ha commentato il bosniaco -, ma non ho tradito nessuno. A Roma si vive la squadra con molta passione, è bellissimo, ma non hanno il senso della ragione. Un successo ti porta alle stelle, ma dall'altra parte il problema è che si perde l'equilibrio nei giudizi".



Tanti gli allenatori avuti in giallorosso: "Luis Enrique è straordinario, ci è dispiaciuto quando è andato via ma non aveva giocatori adatti al suo calcio. Con Garcia andavamo bene all'inizio, poi non ha saputo invertire la rotta negativa. Spalletti invece è un grande, sono stati sei mesi importanti per me con lui". Nota dolente, Zeman: "Non c'era dialogo, parlava solo con Totti. L'atmosfera era pesante e mi dava fastidio il suo silenzio".



Infine la stoccatina al Napoli: "Io sono d'accordo con Allegri che nel calcio contino le vittorie, poi possiamo anche dire che il Napoli ha il gioco più bello d'Italia, ma noi siamo più pericolosi e difendiamo meglio".