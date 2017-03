Juventus, in 18 giorni il doppio confronto con Napoli e Barcellona

17 marzo 2017

Ma andiamo per ordine. Prima della sosta per le Nazionali l'ultimo ostacolo per i bianconeri è la Sampdoria a Marassi poi quando i giocatori tornaranno a Vinovo li aspetta un mini-ciclo terribile con seI partite in 18 giorni. Si comincia con la trasferta di fuoco il 2 aprile alle 20.45 al San Paolo. Dove i tifosi del Napoli stanno preparando la 'festa' a Higuain. Il bis dopo tre giorni, ancora a Fuorigrotta, con il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juve che dovrà difendere la vittoria 3-1 dello stadium.



Tre giorni dopo si torna a Torino e la fortuna della squadra di Allegri è che in campionato si troverà di fronte il Chievo nell'anticipo di sabato 8 aprile. Martedì 11 alle 20.45 il palcoscenico sarà lo stesso, ma gli avversari arriveranno dalla Spagna. Sfida da cuori forti quella con il Barcellona di Luis Enrique nel primo atto di quella che per tanti è una finale anticipata della Champions League. Il 15 aprile Allegri avrà la possibilità di dare spazio alle seconde linee con il Pescara. Ma mai fidarsi di una squadra allenata da Zeman quando incrocia la Juventus. Il 19 sarà il giorno dei giorni. In un Camp Nou tutto esaurito la Juventus si giocherà l'accesso tra le quattro regine d'Europa nel ritorno contro il Barcellona.