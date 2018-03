Juve, l'agente di Buffon: "Può giocare ancora altri due anni"

1 marzo 2018

Resta ancora tutto da definire il futuro di Gigi Buffon , che a 40 anni (compiuti lo scorso 28 gennaio) potrebbe anche scegliere di continuare ancora a giocare nella prossima stagione. "Il tempo dirà come si sente - dice Silvano Martina , agente del portiere della Juventus , a Rmc Sport -. Deve essere lui, e solo lui, a decidere. Se continua è perché vuole fare il protagonista, non la comparsa".

In realtà il capitano bianconero più volte ha dichiarato di volere smettere al termine di questa stagione, a meno che la Juve non vinca la Champions quest'anno: in tal caso, infatti, Buffon - parole sue - vorrebbe proseguire per giocare il Mondiale per club.



Nelle ultime settimane, però, la situazione sembra essersi modificata e da più parti rimbalzano indiscrezioni secondo le quali il portiere potrebbe anche decidere di proseguire. L'ultima apertura, in tal senso, è di Silvano Martina, agente del numero 1: "Anche io lo vedo bene - dice -. Può giocare ancora altri due anni ma deve avere quel fuoco dentro che ti fa andare avanti".