Juve, Higuain operato alla mano: niente Napoli, rischia di saltare anche l'Inter

27 novembre 2017

Il count-down verso la sfida di venerdì è iniziato, Napoli-Juve si avvicina sempre più. La madre di tutte le sfide, la sfida scudetto: allungo azzurro o recupero bianconero? Novanta minuti di adrenalina pura, novanta minuti di rivalità, antipatie, rivincite, vendette sportive mai sopite. E non ci sarà Gonzalo Higuain , il traitor dei cuori partenopei. Gli esami radiografici hanno evidenziato una frattura al terzo raggio metacarpale della mano sinistra e nel pomeriggio il Pipita è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il problema, come detto, è al terzo dito della mano sinistra: un forte dolore conseguente ad una brutta contusione in allenamento, che si è rivelato una frattura al terzo raggio metacarpale della mano sinistra. Intanto ieri sera, contro il Crotone , il Pipita si è solo riscaldato (con ampia fasciatura a protezione della mano dolorante) e a fine match Allegri aveva lanciato l'allarme. Confermato dai fatti.

"In data odierna Gonzalo Higuain è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura al terzo raggio metacarpale della mano sinistra ad opera del dottor L. Pegoli e del professor R.Rossi, dello staff chirurgico del J Medical, alla presenza del dottor Claudio Rigo presso la clinica Sede Sapientiae di Torino. L’intervento durato circa 45 minuti è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni verrà definito il suo rientro in squadra".

IL DOTT. VITALI: RISCHIO STOP DI 2-3 SETTIMANE

Il dottor Matteo Vitali, ortopedico dell'ospedale San Raffaele di Milano, ai microfoni di Premium Sport ha parlato dell'infortunio di Higuain. E secondo lui i tempi di recupero potrebbero essere ancora più lunghi: "Se confermata la necessità della riduzione di questo piccolo ossicino della mano, che quando si frattura obbliga all'intervento chirurgico, saranno necessarie 2-3 settimane per recuperare" . Quindi effettivamente i tempi rischiano di allungarsi e di far perdere queste tre partite importanti all'attaccante della Juventus". Poteva essere rimandata l'operazione? Poteva giocare contro il Crotone? "Innanzitutto c'è l'aspetto del dolore, che può ridurre la performance. Inoltre il rischio di una caduta su una frattura può portare a un'ulteriore scomposizione. Quindi quello che potrebbe essere un lieve intervento, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio. L'atteggiamento di preservare il giocatore penso sia stato motivato da questo".