Juve, ecco le nuove maglie: la terza è verde militare

28 marzo 2017

Tradizionale a strisce, gialla e blu e verde militare con una banda bianconera orizzontale. Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato in anteprima le divise della Juventus disegnate da Adidas per la stagione 2017/2018. La prima richiama il solito look con qualche differenza stilistica, la seconda fa invece riferimento ai colori già utilizzati tra gli anni '80 e 90'. Per la terza infine l'ispirazione arriva dalle maglie indossate tra il 1940 e il 1950.