Juve, annullata la festa scudetto in città

16 maggio 2017

Dopo aver mancato l'appuntamento con lo scudetto in casa della Roma, domenica la Juve ci riproverà allo Stadium contro il Crotone. Ai bianconeri - considerato il probabile successo della Roma a Verona - serviranno i tre punti ma, anche in caso di trionfo, al termine del match in città non ci sarà alcuna celebrazione ufficiale per il 33.mo tricolore. E' stata infatti annullata le festa, che prevedeva il giro in centro della squadra con un pullman scoperto.

Il grande obiettivo della Juve, impegnata domani in finale di Coppa Italia, rimane la finale di Champions del 3 giugno e, per questo motivo, il club non vuole distrazioni in vista di un appuntamento cruciale. Ecco perché domenica, anche in caso di scudetto, fuori dallo stadio non ci sarà alcuna festa ufficiale in modo che tutta la squadra possa rimanere concentrata al meglio per il match di Cardiff.



Ogni celebrazione con i tifosi, dunque, potrebbe avvenire dopo il 3 giugno e la grande speranza, in casa Juve, è che si possa festeggiare in un colpo solo scudetto, Champions e anche Coppa Italia, primo appuntamento in programma per cercare di centrare un Triplete storico.