Juve, Allegri: "Dette cose non vere su Cardiff, screditata la nostra stagione"

22 luglio 2017

"Dopo la finale si sono dette cose che neanche la fantasia di un regista di Hollywood avrebbe partorito... È stata screditata la nostra annata straordinaria e mi spiace che scudetto e Coppa Italia non siano stati festeggiati come sarebbe stato giusto". Dagli States, dove nella notte la Juve sfida il Barça in amichevole, Massimiliano Allegri torna così sulla Champions persa.

"Quella sera semplicemente il Real si è dimostrato più forte e noi ora dobbiamo ripartire con la voglia di fare un'altra grande stagione e un'altra grande Champions League. Non sarà semplice, perché le avversarie si sono rinforzate, non solo il Milan, ma anche il Napoli e La Roma. Il campionato sarà più complicato".



L'amarezza di Allegri non intacca però la positività del tecnico per la prossima stagione. L'arrivo di Bernardeschi non sarà l'ultimo acquisto della Juve, Allegri è soddisfatto del mercato bianconero: "Sono arrivati giocatori importanti e il mercato non è finito. Abbiamo gli uomini per giocare anche con tre elementi a centrocampo e come spesso accadrà, durante la stagione, si potrà cambiare modulo. La partenza di Bonucci? Come spesso accade nel calcio i giocatori a volte sentono la necessità di cambiare".