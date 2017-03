Infortunio Pjaca, alla Juve un risarcimento da 1 milione

29 marzo 2017

Marko Pjaca rimarrà lontano dai terreni di gioco per un minimo di sei mesi, che potrebbero diventare otto . L'infortunio al ginocchio, con rottura del legamento crociato anteriore, la parziale lesione del menisco e un'altra lesione del collaterale, obbligherà la Fifa a risarcire la Juventus: in base al Fifa Protecion Program, infatti, la società bianconera dovrebbe incassare circa un milione di euro , in quanto l'infortunio è occorso in Nazionale.

Il programma della Fifa prevede che il club venga risarcito se un giocatore rimedia in nazionale un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno 28 giorni. Il compenso è calcolato in base allo stipendio giornaliero del giocatore in questione, fino ad un massimo di 20.548 euro e moltiplicato per i giorni di stop (fino ad un massimo di un anno).



Il pagamento si interrompe quando il giocatore torna a giocare, oppure se muore o il suo contratto scade, o se passa più di un anno. Il risarcimento massimo che una squadra può ricevere è di 7,5 milioni.



Il calcolo per Pjaca è il seguente: il croato percepisce uno stipendio netto di 1,8 milioni di euro all'anno, cioè 4.931,5 euro al giorno. Che, moltiplicato per i sei mesi di stop, si avvicina a 900mila euro. Se poi Pjaca starà fermo per otto mesi, la cifra sfonderà il milione. Il Napoli, per l'infortunio di Milik con la Polonia, ha incassato circa mezzo milione.