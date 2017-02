Bonucci, Birindelli a 4-4-2: "Punizione giusta, ma tempi sbagliati"

22 febbraio 2017

La scelta di tenere Bonucci in tribuna per la gara col Porto non ha convinto Alessandro Birindelli . " Condivido la punizione perché poi se si lasciano passare queste cose, tutto il lavoro fatto per insegnare i valori e il rispetto delle regole, viene meno - ha spiegato in esclusiva a 4-4-2 -. Non concordo però sulla tempistica , potevano risolvere subito la questione". "E' rischioso escludere uno come lui in una sfida così importante ", ha aggiunto.

"Si poteva risolvere con un comunicato o una conferenza stampa congiunta - ha proseguito l'allenatore dell'Empoli under 17 -. Poi poteva esserci una multa, non discuto la punizione ma secondo me si sono sbagliati i tempi. Questa è una gara fondamentale per la società e per tutta la squadra". "Non credo che la squadra abbia qualcosa contro Allegri che è rispettato e ben voluto da tutti - ha continuato -. Il problema è quando questi episodi diventano tre o quattro, poi si crea confusione e così chiunque si sente giustificato a litigare con il mister".



"Ci possono essere stati episodi di nervosismo in campo, mi ricordo Davids, Zidane in Champions che tirò una mezza testata, dei ritardi di Camoranesi ma discussioni con gli allenatori non ci sono mai state", ha spiegato Birindelli, ricordando i tempi alla Juve. Poi qualche battuta sulla gara col Porto: "Sarà una trasferta delicata. Le squadre portoghesi in casa sono sempre temibili, giocano un calcio propositivo con molto possesso. Ma dall'altra parte c'è la Juventus che nell'ultimo mese ha trovato equilibrio, stabilità e certezze che forse all'inizio non aveva. Ha trovato un modulo che gli dà garanzie e ci sono tutti i presupposti per fare bene".



"Lo stadio e il tifo influiscono poco se sei concentrato, influiscono quando non si è preparati e allora lì puoi andare in difficoltà - ha aggiunto -. Ma in partite come queste non ci saranno problemi di questo tipo". Quanto modulo e formazione, Birindelli è sulla stessa lunghezza d'onda del tecnico bianconero: "Giusta la scelta di Pjanic al posto di Marchisio? Per come posso interpretare io Allegri penso che a livello tattico la sua intenzione sia quella di non far ripartire il Porto e di aggredirli subito alti. Ecco perché la scelta di questi giocatori, per attaccare e non attendere. Questa potrebbe essere una chiave di lettura". Quanto infine agli uomini chiave del match col Porto, Birindelli ha le idee chiare: "Penso sempre a Dybala e Higuain perché a Mandzukic è richiesto un grande sacrificio in un ruolo non suo e spesso davanti alla porta non arriva lucidissimo".