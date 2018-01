Serie A, Spal-Inter 1-1: Paloschi allunga la crisi nerazzurra

LA PARTITA

Sette partite senza successi, cinque punti nell'ultimo mese e mezzo. L'Inter di Spalletti contro la Spal ha raccolto il quarto pareggio consecutivo in campionato, il quinto nelle ultime sette appunto e se il resto è condito da sconfitto, la situazione comincia a farsi preoccupante tanto quanto l'anemia da gol. Dopo il pokerissimo rifilato al Chievo e l'ottimo pareggio strappato in casa della Juventus, esattamente quando qualcuno aveva cominciato a nominare la parola scudetto con un briciolo più di convinzione, l'Inter si è spenta e all'alba di febbraio il suo tecnico non l'ha ancora ritrovata. Come a Firenze, anche contro la Spal la doccia gelata è arrivata al 90', ma dopo una partita condotta a ritmi blandi e sbloccata solo per una goffa autorete di Vicari. Insomma, se Semplici può gioire per il carattere mostrato dai suoi, altrettanto non può fare Spalletti che al posto delle risposte attese ha ricevuto altri segnali sconfortanti. Continuando così il quarto posto potrebbe essere più complicato del previsto da raggiungere.



In questo momento all'Inter manca un briciolo di fortuna, è vero, probabilmente quella che a inizio stagione ha gonfiato un po' la scalata fino alla vetta della classifica, ma è negli uomini chiave che i nerazzurri stanno latitando da troppo tempo. Candreva in primis, sostituito all'intervallo dopo un primo tempo passato più tempo per terra e a protestare piuttosto che a rifornire di palloni Icardi; poi il capitano nerazzurro, sempre assente dalle manovre di gioco se non supportato dai due esterni e che, salvo una conclusione svirgolata a fine primo tempo, ha toccato palloni in un numero talmente basso da quasi essere contato usando le dita delle mani. Infine l'anima croata, Perisic e Brozovic, poco diretti al momento di trasformare le corse in azioni pericolose. Le occasioni non sono mancate per chiudere il match, soprattutto dopo l'autorete di Vicari che ha sbloccato a sorpresa un match ben controllato dalla Spal, ma la cattiveria agonistica giusta per battere Meret non si è mai vista, permettendo al giovane e promettente portiere di bagnare l'esordio con parate più fotografiche che impegnative.



Il crollo finale e la spizzata vincente di Paloschi è arrivata a tempo scaduto, ancora una volta, come a punire nella maniera più crudele possibile tutte le mancanze dei novanta minuti precedenti. Letale, imparabile su tiro-cross di Antenucci, e capace di scoperchiare tutte le insicurezze palesate dai nerazzurri nell'ultimo quarto d'ora quando l'ex Milan aveva sfiorato il gol in un'altra circostanza, bissando l'errore di Kurtic poco prima. Insicurezze e paure che nel recupero hanno portato il pallone spesso nell'area di Handanovic anziché dall'altra parte, ma sintomo chiaro che qualcosa non va. A prescindere dal primo sbuffo di Rafinha al momento di entrare in campo al minuto 91. Non proprio il miglior modo di iniziare la nuova avventura.