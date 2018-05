La Champions di De Vrij: "Lazio, fidati di me: io voglio giocare". Adesso decide Inzaghi

18 maggio 2018

La decisione ora spetta a Simone Inzaghi ma la volontà di Stefan De Vrij è chiara: il difensore olandese della Lazio, futuro giocatore dell'Inter, non vuole perdersi lo spareggio Champions di domenica sera contro i nerazzurri. Come riportato da Premium Sport, il centrale biancoceleste ha scritto ieri un messaggio ai compagni di squadra che non lascia dubbi sulla sua volontà: "Sapete quello che ho passato in questi giorni, tutti i miei dubbi, se n'è parlato molto, ma io voglio starvi vicino, voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il finale di stagione".