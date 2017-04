Inter, Zhang: "Voci infondate, fiducia in Pioli al 100%"

30 aprile 2017

Dopo aver incontrato la squadra e il tecnico alla Pinetina, ecco la presa di posizione attraverso il sito ufficiale del club. Il patron dell'Inter Zhang Jindong, proprietario del gruppo Suning, allontana le voci che hanno accompagnato la settimana nerazzurra e a poche ore dal match con il Napoli ribadisce il pieno sostegno a Pioli: "Non ci facciamo distrarre dalle voci circolate all'esterno del club. Non esiste nessun fondamento di verità, perché la società sostiene al cento per cento il lavoro del nostro allenatore".