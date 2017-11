Inter, Spalletti e la carica dei 60mila: "Con voi è tutto più facile"

17 novembre 2017

Ancora in 60mila, ancora San Siro stracolmo o quasi a incitare la squadra. Un tifo, quello interista, che primeggia in Italia e spinge la squadra con una forza e una partecipazione emotiva che Spalletti trova "quasi d'altri tempi". Ospite della serata organizzata a San Siro dafli Inter Club, il tecnico nerazzurro non ha nascosto tutto il suo stupore e la sua, conseguente, soddisfazione: "Insieme a voi è tutto più facile - ha esordito Luciano da Certaldo - sin dal primo momento in cui ci siamo incontrati è come se aveste voluto sottolineare che ci siete anche voi e che volete un po’ delle nostre responsabilità, visto che vi abbiamo trovato a San Siro sin dall’inizio. È stato importante sentire da subito la vostra vicinanza che ci fa sentire più forti".



Una fiducia ribadita settimana dopo settimana, un patto pronto a rinnovarsi anche domenica sera: contro l'Atalanta di Gasperini, che l'anno passato a San Siro rimediò un umiliante 7-1, la possibilità di uno step ulteriore di crescita, forse ancor più importante visto che i bergamaschi arrivano dopo le due settimane di stop per gli impegni delle Nazionali e perché alle spalle c'è per la banda Spalletti il pareggio con il Torino.



Dai suoi il tecnico nerazzurro si attende ora una reazione da grande squadra. Di carattere. Il tutto assieme all'incitamento di San Siro: "Una media di quasi sessantamila a partita, in una città come Milano dove funziona tutto, è come tornare agli antichi sapori col maestro che gioca a pallone. La presenza di tanta gente e dei bambini a San Siro ci fa tornare indietro nel tempo, quando gli stadi erano pieni e si andava a tifare per i nostri colori".