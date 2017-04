Fiorentina, Bernardeschi: "Mi blocca un infortunio raro alla caviglia"

1 aprile 2017

Federico Bernardeschi ha fatto chiarezza sull'infortunio che lo ha costretto a saltare la Nazionale e che lo terrà fuori anche dalla sfida contro il Bologna. Tutta colpa di un dolore alla caviglia che non dà pace al talento della Fiorentina: "Vorrei essere in campo in queste ultime partite. Purtroppo il mio infortunio è abbastanza raro: è un edema osseo all'interno della caviglia che necessita di tempo. Per questo ho saltato anche la Nazionale".