Il Var, la lezione d'inglese e la guerra tra Uefa e Fifa

Il paradosso è che siamo calcisticamente indietro quasi su tutto e tecnologicamente avanzati. Riflessioni al tempo del Var . Quel che è successo a Londra e che ha palesemente indirizzato il ritorno degli ottavi di Europa League tra Arsenal e Milan non è solo ingiustificabile a livello tecnico - cosa abbia visto Andreas Ekberg , assistente di linea, consigliando all'arbitro Eriksson la concessione del rigore a Welbeck è tutto da capire -, è piuttosto incomprensibile in un mondo, quello del pallone, che faticosamente si sta adeguando ai tempi accettando (finalmente) il supporto delle immagini televisive . In questo senso, o per meglio dire in questa direzione, continua a non voler andare la Uefa. In realtà c'è qualcosa di molto simile a un conflitto in atto tra Uefa e Fifa : la prima resiste (chissà perché poi) e ha già annunciato di non volersi affidare al Var nemmeno nella prossima stagione; la Fifa, al contrario, ha scelto di portarselo ai Mondiali , prendendosi anche il rischio di condizionare il torneo affidandosi ad arbitri non abituati alla tecnologia (basta vedere quanto ci stanno mettendo i nostri a "capire" il Var per farsi un'idea di quanto potrà accadere in Russia).

Il Milan, che peraltro non ha detto una parola sul rigore concesso a Welbeck - esemplare in questo Gattuso , ndr - è soltanto l'ultima vittima di arbitraggi che, nella due giorni europea, non sono sembrati all'altezza e, ad esempio, hanno condizionato il match tra Barcellona e Chelsea sollevando sospetti sul potere politico delle squadre spagnole, Real compreso. Tutte chiacchiere più o meno giustificate che il Var avrebbe spazzato via. Perché quindi questa resistenza della Uefa? E perché i massimi organismi del calcio, Uefa e Fifa appunto, non sanno camminare nella stessa direzione?



In tutto questo, o a margine di tutto questo per la verità, si inserisce una piccola lezione inglese. La qualificazione dell'Arsenal , sui quotidiani britannici, passa ampiamente in secondo piano rispetto al "tuffo di Welbeck" . Non una novità, sia chiaro. Da quelle parti non amano i furbetti. Ma per noi, abituati a polemiche anche di infimo livello, è tutto così tremendamente e ingiustamente inconsueto. Talmente inconsueto che abbiamo dovuto riascoltare "intimamente" un paio di volte le parole di Gattuso per accettare che abbia evitato riferimenti polemici sull'arbitraggio. E d'altronde Rino il calabrese non è cresciuto calcisticamente Oltremanica? Già, anzi, of course.