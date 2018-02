Europa League: scontri a Bilbao, muore un poliziotto

23 febbraio 2018

Secondo una prima ricostruzione, un poliziotto dell'Ertzaintra è morto per un doppio, grave attacco cardiaco. I cinque arresti (due baschi, due russi e un polacco) sono stati confermati da un portavoce della stessa polizia basca. L'atmosfera era molto calda gia da giorni - scrive il Mundo Deportivo -. I messaggi incrociati da una parte e dall'altra della tifoseria era solo fuoco che covava sotto la cenere ed è bastato poco per scatenare un vero e proprio inferno.

MORTO POLIZIOTTO DI 50 ANNI

Il poliziotto morto per cercare di sedare gli scontri tra ultras dell'Athletic Bilbao e dello Spartak Mosca si chiamava Inocencio Arias García, aveva 50 anni e faceva parte della polizia autonoma basca, la cosiddetta Ertzaintza. L'ospedale di Basurto, dove lo sfortunato agente è stato trasportato dopo il malore, ha emesso un bollettino medico secondo cui l'uomo è giunto "in arresto cardiorespiratorio, dopo un tentativo di rianimazione per un'ora. Non presenta alcun tipo di trauma".