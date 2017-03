Europa League: Lione-Roma 4-2, i giallorossi crollano nella ripresa

LA PARTITA

Lazio, Napoli, Lione: la Roma chiude una settimana da incubo con un 4-2 che compromette l'accesso ai quarti di finale d'Europa League. Se tre indizi fanno una prova, il terzo k.o. consecutivo - in uno dei momenti decisivi della stagione - racconta che la banda di Spalletti è in netto calo sotto più punti di vista: fisico, tattico, mentale. A Lione i giallorossi sono bravi a rimontare il momentaneo 1-0 di Diakhaby, chiudendo i primi 45' avanti 2-1. Nella ripresa, però, il crollo è verticale e spiana la strada al tris dei francesi, che così tra una settimana, all'Olimpico, potranno difendere il doppio vantaggio in un match che si preannuncia decisamente complicato per questa Roma.



A Lione si giocano due partite, divise perfettamente a metà: il primo tempo è della Roma, che dopo la rete di Diakhaby (a segno all'8' sugli sviluppi di una punizione) si scatena con tutta la propria qualità e infila l'1-1 con Salah (20'), prima dell'1-2 firmato dal colpo di testa di Fazio (33'), servito alla perfezione da De Rossi. I giallorossi si esprimono con scioltezza, cercando bene le fasce (Emerson e Bruno Peres) ma facendo male per vie centrali, dove gli inserimenti in verticale di Nainggolan, Strootman e (soprattutto) Salah aprono in due la difesa dei francesi. Il merito di Genesio, all'intervallo, è quello di inserire Jallet per Rafael: un cambio all'apparenza innocuo, che in realtà dà equilibrio a tutta la squadra e, complice l'immediato pari di Tolisso (destro da fuori all'angolino al 47'), ridisegna una nuova sfida.



La Roma della ripresa è infatti stanca, distratta, pigra. Le corsie laterali non sono più utilizzate, il centrocampo si limita a contenere e in attacco si fa una gran fatica. Parallelamente, dall'altra parte, il 2-2 non può bastare e così al 71' Genesio ha un'altra intuizione: dentro Fekir per Mammana, la squadra passa al 4-2-3-1 e i giallorossi vanno in bambola: Fekir, appena entrato, al 74' supera Alisson con un sinistro a giro, poi nel recupero (92') è Lacazette a calare il poker con un missile dalla distanza, che impone alla squadra di Spalletti una profonda riflessione: farsi scivolare così dalle mani tutti gli obiettivi non sarebbe perdonabile.