Crotone, Ursino: "La salvezza è un'opera d'arte"

29 maggio 2017

Il day after del Crotone è quello dedicato alla festa. Dopo l'incredibile salvezza ottenuta, Giuseppe Ursino è intervenuto a 4-4-2 su Sportmediaset.it: "Abbiamo fatto una cavalcata impressionate che ci ha portato a ottenere un risultato impensabile a gennaio. Ma la forza del mister, dei ragazzi e di tutti ci ha permesso di completare quest’opera d’arte".



Il ds degli Squali ha fatto i complimenti a tutti: "Il merito è di tutti, i giocatori sono stati straordinari, tutti dicevano che avevamo una rosa inadeguata per la categoria, io li conoscevo a sapevo cosa avrebbero potuto dare. Infatti in sei sono stati convocati in nazionale, un record per una squadra piccola come la nostra. La gara della svolta? La partita che ci ha dato grande fiducia è stata la vittoria a Verona col Chievo. Perché lì abbiamo capito che potevamo fare bene anche in trasferta, visto che in casa in molte faticavamo a batterci".



Ora Nicola può restare: "Certamente, vogliamo confermare il mister a tutti i costi. Siamo contentissimi di lui e la squadra non sarà smantellata come gli altri anni. Abbiamo un’intelaiatura ben collaudata e vogliamo ripartire da questo gruppo per fare una squadra adeguata alla categoria. Falcinelli tornerà al Sassuolo. Un fioretto per la salvezza? No, io non faccio niente, il mister è allenato e può andare in bici a Torino, ma io no. Festeggerò con i miei familiari".