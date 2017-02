Juventus, Allegri: "Il Napoli sarà arrabbiato"

27 febbraio 2017

Concetti chiari, come al solito. Massimiliano Allegri alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Napoli ha ordinato: "Non dobbiamo prendere gol. Chi gioca in difesa? In porta c'è Neto. Sicuro riposa Rugani, gli esterni saranno Lichtsteiner e Asamoah". Gli azzurri sono reduci dal ko contro l'Atalanta: "Attenzione perché saranno arrabbiati". Sull'interesse del Barcellona: "Lo spagnolo? Ho imparato il torinese..."

Turnover programmato?

"Guardato partita per partita. Scenderà in campo la miglior formazione per battere il Napoli. Poi dopo valuterò i vivi e i morti. I vivi giocheranno e i morti no...".



Bonucci al centro?

"Rugani riposa, devo decidere tra Bonucci, Barzagli, Chiellini e Benatia".



Sta studiando lo spagnolo? Chiaro riferimento all'interesse del Barcellona

"A scuola facevo fatica anche con l'italiano... Ci andavo poco... Ho imparato discretamente il torinese".



A centrocampo Pjanic e Khedira?

"Vediamo l'allenamento, valuterò anche Marchisio, Rincon e Lemina".



Chi gioca esterno?

"Giocano Asamoah e Lichtsteiner".



Qual è il bilancio della stagione?

"Abbiamo fatto un percorso importante. Siamo dentro tutte le tre competizioni, siamo al rush finale. La squadra è migliorata, anche nell'entusiamo. Siamo più spensierati e dobbiamo lavorare. Non dobbiamo perdere l'equilibrio che è fondamentale".



Triplete, sogno o realtà?

"Non scherziamo, noi vogliamo fare più partite possibile...".



Gioca Pjaca?

"Devo valutare perché ci sono diverse partite".



Gioca Neto?

"Sì, ha sempre fatto buone partite. È un grande portiere, qui fa il secondo solo perché cìè Buffon".



Su Dybala

"Dybala raccorda i centrocampisti con gli attaccanti. Con lui abbiamo più geometria e più qualità in campo, ma è normale che non posso farlo giocare sempre. Siamo sempre solidi come squadra. Sturaro è diverso da Mandzukic, ma siamo sempre ordinati"



Juve all'arrembaggio o più ragionata?

"Ogni partita è diversa. Domani speriamo di sbloccarla subito".



Che impressione le ha fatto la Roma contro l'Inter?

"La Roma è diventata una squadra seria e tosta. Noi siamo in testa e dobbiamo fare ancora un tot. di vittorie per vincere lo scudetto. Ora abbiamo la Coppa Italia e vogliamo la terza finale consecutiva. Affronteremo un Napoli rabbioso per la sconfitta contro l'Atalanta. Sarà una partita complicata. Non dobbiamo prendere gol".



Che difesa contro il Napoli?

"Ho cinque difensori, qualcuno riposerà sicuramente. Ci saranno dei cambi che valuterò oggi".