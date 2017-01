Coppa Italia: Inter-Lazio 1-2, biancocelesti in semifinale

LA PARTITA

Si ferma a nove la serie di vittorie consecutive dell'Inter, che cede di schianto contro la Lazio e saluta così la Coppa Italia alle porte della semifinale. I nerazzurri, stasera tutt'altra cosa rispetto alla squadra solida e in salute vista in campionato nell'ultimo mese e mezzo, pagano cara una fase difensiva confusa e a tratti imbarazzante, con i biancocelesti che - oltre alle due reti - divorano altre quattro clamorose palle-gol e hanno più volte intere praterie lungo le quali distendersi. Certamente, per Pioli, non il modo migliore per arrivare al big match in programma domenica contro la Juve.



La Lazio, che comincia facendo molta attenzione a non concedere spazi, passa alla prima occasione buona e poi può sfruttare i gravi buchi concessi dall'Inter per gestire quanto più possibile un risultato che consegna a Inzaghi il pass per la semifinale. Ancora privi di Keita (largo a sinistra c'è Lulic) e senza l'acciaccato Milinkovic (al suo posto Murgia), i biancocelesti sono letali al minuto 20, quando Lulic pesca a centro area Felipe Anderson: Ansaldi arriva in ritardo e il brasiliano supera di testa Handanovic. L'Inter replica alzando ulteriormente il baricentro, anche quando non dovrebbe; infatti al 32', nel giro di 30 secondi, gli ospiti hanno due colossali occasioni per lo 0-2: prima Immobile, dopo un errore di Miranda, spara malamente alto; poi è Handanovic a salvare tutto sul destro di Felipe Anderson.



La sfida con la Juve, in programma domenica a Torino, induce Pioli a far riposare (almeno in avvio) Icardi e Joao Mario: nel 4-2-3-1 di riferimento cominciano così Palacio e Banega, dei quali però non c'è traccia tanto che, a inizio ripresa, Maurito e il portoghese entrano immediatamente sul terreno di gioco al posto degli altri due. La mossa del tecnico interista, però, viene disinnescata dall'espulsione di Miranda, che al 54' stende Immobile in area con conseguente calcio di rigore: Biglia non perdona dal dischetto e Pioli è costretto a giocarsi l'ultimo cambio inserendo Medel al posto di Ansaldi. Nell'ultimo quarto d'ora, dopo l'espulsione di Radu (doppio giallo dopo un fallo su Icardi), si riaccendono le speranze nerazzurre e arriva anche il gol di Brozovic, abile a beffare Marchetti di testa (84'). Troppo tardi, però, per riequilibrare un match conquistato con grande merito dalla Lazio, che ora in semifinale affronterà la vincente tra Roma e Cesena: all'Olimpico si sente già aria di derby.