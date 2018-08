Chelsea, Sarri cambia le regole di Conte: i calciatori esultano

15/08/2018

Meno proibizioni e più libertà : è questa la ricetta di Sarri per risollevare il Chelsea dopo i due anni targati Antonio Conte . L’ex tecnico del Napoli ha deciso di rivoluzionare le abitudini portate dal suo predecessore per la gioia dei calciatori che l’hanno presa benissimo apprezzando le diverse novità introdotte. E i risultati sembrano dare ragione al toscano: i Blues, all’esordio in Premier, hanno infatti vinto 3-0 contro l’ Huddersfield Town .

Maurizio Sarri, in perfetto stile inglese, ha deciso di lasciare i suoi calciatori più liberi: come rivelato da ‘As’, il primo provvedimento è stato l’eliminazione del ritiro la sera prima delle partite. Morata e compagni potranno quindi dormire a casa e trascorrere più tempo con le famiglie. La minore severità imposta dal tecnico toscano si vedrà anche a tavola dove i giocatori potranno usufruire di una maggiore varietà di cibo al contrario di quanto faceva Conte che era a favore di una dieta molto ferrea. Questi primi due provvedimenti sono stati accolti con grande gioia dai calciatori del Chelsea che non avevano per niente apprezzato, per usare un eufemismo, la gestione totalitaria dell’ex tecnico Antonio Conte.