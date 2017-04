Messi in Italia: blitz dal dottore di fiducia a Sacile

1 aprile 2017

Lionel Messi è in Italia dal suo medico di fiducia, Giuliano Poser . La Pulce non potrà giocare contro il Granada nella Liga perché squalificato e ne ha approfittato, d'accordo col Barcellona, per farsi visitare dal medico dello sport esperto in kinesiologia e nutrizionista in Friuli, colui che ha risolto alcuni dei suoi problemi digestivi, migliorando le capacità di recupero. Fra i pazienti di Poser c'è anche Gonzalo Higuain.

Un rapporto di grande stima e fiducia quello di Leo Messi con il dottore italiano che gli ha cambiato la dieta, eliminando buona parte dei problemi di digestione dell'argentino e portando risultati ben visibili sul campo in quanto a recupero delle energie e forza fisica. Per esempio, Messi ha ridotto notevolmente la carne rossa nella sua nuova dieta. Grazie a queste indicazioni, unite ad altre sul cibo biologico e con pochi zuccheri, la Pulce ha migliorato la sua fase digestiva, lavorando meglio sul tono muscolare.



Approfittando della sosta forzata nella Liga, vista la squalifica che non gli permette di essere in campo in Granada-Barcellona, Messi ne ha approfittato per un blitz a Sacile in Friuli, via Venezia, accompagnato dal fisioterapista della nazionale argentina Marcelo D'Andrea. Tra i giocatori in cura dal dottor Poser anche altri tre argentini: Martin Demichelis, Gonzalo Higuain e Luciano Vietto.