La stampa inglese attacca Conte e il Chelsea: "Rovine romane"

1 novembre 2017

Sul banco degli imputati soprattutto la difesa dei Blues e lo stesso Conte. "Il Chelsea subisce una grande lezione dagli italiani", scrive ancora il 'Mirror', uno dei più duri nei confronti del Chelsea. "El Shaarawy dà un duro risveglio a Conte nella batosta di Champions League", titola l''Evening Standard'. Il prestigioso Times scrive di un "Conte privo di idee" nella "imbarazzante" prestazione del Chelsea all'Olimpico. Per il Daily Telegraph "questa sconfitta avrà ferito l'orgoglio di Conte più delle altre". Il Daily Mail parla di "ritorno da incubo" per Conte in Italia, con la Roma che "punisce un'imbarazzante difesa del Chelsea e si mette davanti ai Blues in classifica".



Il problema, per Conte, è che adesso il suo futuro sulla panchina Blues potrebbe dipendere da... Mourinho. In caso di brutta sconfitta contro il Manchester United nel prossimo turno di Premier League, infatti, il patron Abramovich potrebbe decidere di esonerare l'allenatore italiano, approfittando della pausa per le nazionali.