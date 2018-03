La Roma continua a sognare grazie a Dzeko e alla difesa

In uno sport di squadra come il calcio, il singolo da solo può fare ben poco, ma è indubbio che se ben supportato, allora anche la giocata di un campione fatta al momento giusto può fare la differenza. Ed è quello che è stato capace di fare l'attaccante bosniaco, che in Europa ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Per lui si tratta della quarta rete in questa Champions, bottino che eguaglia quello del 2009-2010, quando arrivò alla stessa cifra con la maglia del Wolfsburg. Ma è la prima volta che ci riesce in una fase a eliminazione diretta. La cosa più importante, però, è che Dzeko ha messo la sua firma su 6 degli 11 gol della Roma in questa Champions, con quattro marcature e due assist. Numeri pesanti che confermano con Edin si un giocatore di livello alto e che dopo un gennaio condizionato dalla possibile cessione ha ritrovato lo spirito giusto per trascinare la banda di Di Francesco verso un traguardo forse inatteso.



Magari con l'aiuto di una retroguardia, che quando esce dall'Italia sembra non avere paura di nessuno. Lo ha dimostrato nel girone eliminatorio e lo ha confermato nella sfida di ritorno contro gli ucraini, incapaci di effettuare un solo tiro nello specchio della porta difesa da Alisson. E' la prima volta in una match di Champions da quando esiste il girone unico (2004-2005). Come è la prima volta che la Roma ha chiuso le ultime quattro partite casalinghe senza subire gol. Un piccolo fortino all'interno del quale custodire un grande sogno.