Champions League: Roma-Shakhtar Donetsk 1-0, Dzeko porta i giallorossi ai quarti

Nel ritorno degli ottavi di Champions, la Roma supera 1-0 lo Shakhtar Donetsk e si qualifica per i quarti di finale. I giallorossi ribaltano il 2-1 subìto all'andata grazie al gol di Dzeko , che al 52' infila il portiere dopo essere scattato sul filo del fuorigioco. Gli ucraini restano in 10 al 78' per l'espulsione di Ordets, che ferma da dietro uno scatenato Dzeko lanciato verso la porta. Dopo la Juve , avanza anche la squadra di Di Francesco.

LA PARTITA

E' servito l'istinto e anche il pensiero, l'entusiasmo e pure molta calma. E poi c'è stato bisogno del miglior Dzeko per un boato che da queste parti attendevano da 10 anni. La Roma torna tra le migliori 8 d'Europa dopo 90 minuti che potrebbero cambiare, e di parecchio, la stagione giallorossa: primo tempo d'attesa, perché la Roma non ha intenzione di rischiare e poi, soprattutto, lo Shakhtar intasa le linee in mezzo al campo e gli spazi diventano microscopici; ripresa senza margine d'errore e qui, nella difficoltà più grande, emerge il guizzo del campione, che parte sul filo del fuorigioco e cambia la storia recente di questo club con un tocco vellutato che rotola alle spalle di Pyatov.



La prima parte di gara sembra una sfida a scacchi, con la Roma che parte forte con Dzeko (destro centrale dopo 22 secondi) ma poi deve fare subito i conti con l'organizzazione ucraina. La squadra di Fonseca, molto abile nel palleggio, prende il controllo nei primi 25 minuti e i giallorossi non sanno bene cosa fare: stare a guardare e attenderli non è possibile, ma anche andare all'assalto è una strategia bocciata a priori per evitare gravi rischi. Così la Roma si alza in pressing ma non è troppo compatta e, soprattutto, pare intenzionata a conservare le energie anche per evitare il pesante calo mostrato all'andata dopo l'intervallo. Lo Shakhtar, in sostanza, cerca di difendersi con la palla tra i piedi, anche perché davanti il trio piazzato alle spalle di Ferreyra passa una cattiva serata contro la difesa giallorossa.



Dopo un primo tempo difficile, la Roma passa alla prima vera occasione quando la ripresa è iniziata da sette minuti: Strootman vede il movimento di Dzeko e lo lancia nello spazio, il bosniaco è abile a sfruttare l'errato posizionamento di Butko (è lui che lo tiene in gioco) e con il destro beffa Pyatov in uscita. E' il gol che vale oltre una decina di milioni di euro al club e parecchia autostima agli 11 in campo, che da qui in avanti prendono in mano il match e sbarrano ogni strada ai tentativi di rimonta degli avversari. Dzeko, incontenibile, al 78' vola verso la porta e viene fermato dal povero Ordets, costretto ad abbracciarlo per non lasciarlo solo davanti al portiere. Lo Shakhtar chiude così in 10 uomini e non è capace di organizzare l'ultimo arrembaggio dalle parti di Alisson, che alla fine passa quasi del tutto una serata da spettatore. L'aspetto più elettrizzante, adesso, è che dai quarti di finale in avanti può davvero succedere di tutto.