Karius, lacrime amare e scuse

26 maggio 2018

Ha finito la partita in lacrime, con il peso addosso di una sconfitta che poteva anche starci ma che è venuta in gran parte per colpa sua. La serata terribile di Karius, portiere del Liverpool, finisce sotto la Kop, che lo applaude comunque mentre chiede scusa ai tifosi in tutti i modi possibili. Per lui, magra consolazione, il tweet del Napoli, colpito dal momento drammatico del portiere e pronto a fargli coraggio.