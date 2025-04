"Le partite vanno affrontate con fiducia nelle proprie qualità, non dobbiamo caricarci di ansie, il pubblico deve essere uno stimolo". Così Robin Gosens, esterno della Fiorentina, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Conference league in casa del Betis. "Giochiamo per queste partite in stadi caldi - ha proseguito - la performance la fai solo se credi nelle tue qualità e sono sicuro che domani verranno fuori".