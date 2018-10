Juventus, Allegri a Bernardeschi: "Non siamo alla Fiorentina!"

04/10/2018

Massimiliano Allegri, dopo il 3-0 allo Young Boys, aveva detto di Federico Bernardeschi: "Ha fatto una bella partita ma gli ho tirato le orecchie perché in alcune situazioni doveva passare di più il pallone". E la prova probabilmente risiede in un video pubblicato su Instagram da un tifoso sulle tribune dello Stadium. Si vede il tecnico della Juventus molto arrabbiato con un giocatore, a un certo punto urla: "Non siamo alla Fiorentina!" oltre a "era un passaggio, doveva far gol".